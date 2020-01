Uno no puede ser partido de gobierno sin estar sentado en Consejo de Ministros: Zabaraín

En diálogo con La W, el senador Armando Antonio Zabaraín aseguró que aunque no sabe para qué el presidente Iván Duque invitó a delegados de Cambio Radical a una reunión, supone que el interés del Gobierno es fortalecer su posición en el Congreso.

El congresista no descartó que su partido llegue a la coalición de gobierno pero señaló que esta posibilidad debería ir acompañada de una participación en el gabinete.

“Uno no puede ser partido de gobierno sin estar sentado en el Consejo de Ministros. Uno no puede ser partido de gobierno si su partido no puede trazar políticas que considere beneficiosas para Colombia”, señaló.

El senador dijo que todo dependerá de las coincidencias programáticas entre su partido y el Gobierno y que "no estamos en plan de "mermelada" sino de ser útiles para el país".

Zabaraín añadió que el Gobierno ya venía hablando con Germán Vargas Lleras y Fuad Char, antes de la convocatoria a la reunión.

