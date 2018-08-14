No estoy de acuerdo con búsqueda de cese el fuego bilateral si siguen actos deplorables: Duque. Foto: Colprensa( Thot )

Durante su primera ceremonia de reconocimiento de tropas, el presidente Iván Duque envió un contundente mensaje al ELN y le indicó que si continúan sus acciones no se podrá buscar un cese el fuego bilateral.

"Yo no he estado de acuerdo con que ahora pretendan algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales mientras cometen actos que son deplorables a la luz de cualquier hombre", dijo el Mandatario.

Agregó que "lo que queremos es que todo aquel que se quiera desmovilizar, desarmar y reinsertar lo haga sobre la base de la suspensión de todas las acciones criminales" y exigió que los secuestrados sean liberados.

El Presidente también dijo que en Colombia no se quieren más "guachos" o cabecillas de estructuras criminales que amedrentan a la población y le pidió a la Fuerza Pública combatir estas agrupaciones.

Además, dijo que la Fuerza Pública no puede ser homologada "a quienes han pretendido con las armas acallar a los ciudadanos" y que por esta razón promoverá ante el Congreso que el secuestro, la extorsión y el narcotráfico no sean delitos conexos a los delitos políticos.