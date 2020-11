No existe ningún tipo de restricción para ingresar a Colombia desde Europa: Gobierno

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró el porqué se suspendió la restricción para viajeros provenientes de siete países, que no tuvieran una visa, y que empezaría a regir el pasado 10 de noviembre.

En contexto: Cancillería deroga circular donde exigía visa a ciudadanos de siete países

“Lo que ha indicado la Cancillería es que se trató de un trámite preparatorio a efectos de evaluar una medida, que no fue objeto de implementación. No existe ningún tipo de restricción para ingreso a Colombia desde Europa, esos viajeros no tienen restricción distinta a hacer los respectivos trámites normales para ingresar”, dijo.

Le puede interesar: Versiones encontradas en la Cancillería sobre restricción a viajeros

Espinosa agregó que finalmente no se implementará la reciprocidad en las restricciones, por cuenta de la pandemia.

A través de una circular interna, la Cancillería había notificado la decisión de exigirles visa a los visitantes provenientes de Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia y Países Bajos, sin embargo la derogó.