No hay ninguna complicidad: Gilberto Sanclemente sobre laboratorio de droga en su finca

En diálogo con la W, el hermano del embajador de Colombia en Uruguay, Gilberto Sanclemente, reveló detalles de la investigación por el hallazgo de un laboratorio de droga en la finca de la que es representante legal.

Sanclemente anunció que visitó la propiedad y que es “complejo” identificar el laboratorio.

“Esta gente se ubicó en una zona de erosión que se convirtió en un cañado. Uno mira y hay un hueco, allí se ubicaron. Estoy muy sorprendido por la situación”, explicó.

Además aclaró que nunca sospechó de los trabajadores del globo de terreno arrendado, que incluso abandonaron sus labores y están desaparecidos.

“Hay tres trabajadores y no teníamos la menor sospecha de ellos, dos de ellos están desaparecidos, suponemos que están huyendo. No tenemos contacto con ellos, los llamamos y no atendieron”, agregó.

Y aunque no hizo acusaciones formales contra los empleados, sí enfatizó en que resulta sospechoso que no estén rindiendo cuentas.

“No hay ninguna actitud de complicidad ni de mala fe de parte nuestra, pero si es el caso tendremos que asumir el proceso y defendernos”, dijo sobre la posibilidad de que se declare la extinción de dominio en el predio.

“Estoy viviendo una situación absurda e injusta”, concluyó.