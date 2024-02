“No hay posiciones radicales sobre eliminación de figura del Vicepresidente": Alfonso Prada

En diálogo con la W, el director del partido Verde habló del proyecto que cursa en el Congreso para eliminar la figura del Vicepresidente de la República.



Según Alfonso Prada, él estuvo presente en la reunión que sostuvieron Luis Eduardo Garzón y Angelino Garzón sobre el tema, y el Vicepresidente se comprometió a enviarle una carta dando a conocer sus argumentos sobre la importancia de conservar dicha figura política.



“Si me dan buenos argumentos, no tengo problema en cambiar de posición” dijo el representante a la Cámara. Sin embargo, “históricamente la figura del Vicepresidente no ha funcionado nunca”.



Prada explicó que ese cargo ha generado problemas con el Presidente de la República, que trasmiten mensajes de desunión y desarticulación al interior del Gobierno.



Agregó que su propuesta consiste en retomar la figura del ‘designado’, con lo cual el Estado se ahorraría un cargo público burocrático. Además, este ‘designado’ se encargaría de reemplazar al jefe de Estado cuando haya falta absolutas o temporales y, en caso extremo, sería el encargado de promover a una votación para elegir al nuevo mandatario.