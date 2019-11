No hay que avergonzarse del cuerpo: Petro retó a Cabal a posar desnuda

A través de un mensaje en su cuenta de twitter, el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro Urrego hizo un particular reto a la también senadora María Fernadna Cabal: que pose desnuda en una fotografía.

"No hay que avergonzarse del cuerpo", señaló Petro en su mensaje, en el que responde a una publicación hecha por la congresista en la que cuestiona al senador Gustavo Bolívar por posar desnudo en una particular foto rodeado de maniquies, y lo califica de exhibicionista.

A su vez, Bolívar también se manifestó a través de las redes sociales para recordar que la cuestionada imagen hizo parte de una campaña adelantada por la desaparecida Revista Cambio en 2005, en la que se cuestionaba la cosificación femenina y se indagaba "¿Porque siempre son las mujeres las q se desnudan?".

Bolívar señaló que la publicación de Cabal hace parte de un ataque en su contra, advirtiendo que sus contradictores han recurrido a intentar desprestigiarlo a través de esa imagan ya que él no posa en fotografías con personas requeridas por las autoridades, ni narcotráficantes, ni tampoco es beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Jajajaja Revista Cambio 2005. Foto pública de una campaña contra el machismo q decía: ¿Porque siempre son las mujeres las q se desnudan?

Se nota q me están esculcando con juicio. Y como no hay fotos mías con narcos, ni he robado ni he matado ni recibido AIS tienen q publicar esto https://t.co/sX6YDjzvrP