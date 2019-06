No me corresponde decir quién fue el responsable del hundimiento del proyecto: Mininterior

En diálogo con La W, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez habló sobre el hundimiento del Estatuto Anticorrupción y señaló que el Gobierno hizo siempre tuvo la voluntad e hizo las gestiones para que se aprobara el proyecto.

Gutiérrez aseguró que estuvieron permanentemente en el Senado apoyando este proyecto de Ley. “Hemos trabajado con pasión y responsabilidad”, aseguró.

La ministra también se refirió a la confusión que se generó en torno al nombramiento de los conciliadores y reconoció que hubo un error de comunicación.

“En el afán del proyecto nos dijeron que la Cámara no iba a sesionar hasta la noche y me llamó Cotrino diciendo que estaba buscando a Cristo. Cuando llegué a la Cámara me dicen que Vallejo es el nuevo conciliador”, explicó.

Gutiérrez también señaló que en la nueva relación entre las ramas legislativa y ejecutiva “el Gobierno propone y el Congreso dispone” y que respeta la autonomía del parlamento.

“Aquí siempre hubo una queja de la ciudadanía de la relación que había entre el Congreso y el Gobierno, eso cambió”, señaló.

La ministra dijo que a ella no le corresponde señalar al responsable del hundimiento del proyecto y añadió que volverá el 20 de julio al Congreso a seguir impulsando la agenda del Gobierno.

Finalmente, la ministra también se refirió al proyecto de pliegos tipo: “sí tuvimos discordancia, se demoró en llegar a la comisión primera, pero no se pudo convertir en ley”.

