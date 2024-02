No me siento atacada por el Ministro de Hacienda: MinSalud

Según el representante liberal Rafael Romero, la ministra de Salud, Beatriz Londoño, durante el debate en el Congreso al sistema de Salud se vio muy sola y atacada por el ministro Juan Carlos Echeverry.



“La Ministra es la mejor Ministra que podemos tener (…) pero la veo sola. En el debate en el Congreso el ministro de Hacienda no hizo sino atacarla, eso me parece desconsiderado”, afirmó el Representante.



Por su parte, Londoño dijo que no se sintió atacada por su colega y aseguró que son los ministros de Hacienda lo que dicen “acá está la plata y cada sector debe gastarla de manera adecuada”.



“Está en su rol, no me siento atacada en lo personal. Lo veo cuando lo hace con otros sectores, con comunicaciones, transporte y agricultura”, indicó.



La ministra afirmó que el presidente Juan Manuel Santos ratificó su voluntad y decisión de sacar adelante el sistema de salud y que por esos en los dos últimos meses se agilizó el proceso de flujo.



Anunció que la próxima semana habrá decisiones relacionadas con el tema de reglamentación y requisitos. Además, afirmó que la Superintendencia de Salud debe ser más “fuerte” y “competente” en la capacidad de llegar a las EPS.



Así mismo, pidió un proceso de concertación sereno y sin oportunismos para lograr una buena reforma a la salud. Señaló que la reforma no se trata de darle “gusto a los laboratorios”. “Esto de darle gusto a todo el mundo, es la manera menos responsable de lograr avances”.