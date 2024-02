No permitiremos que pasen por encima de lo que representa Mockus: Katherine Miranda

En diálogo con La W Radio, la representante a la Cámara de Representantes Katherine Miranda, quien llegó al Congreso de la mano del senador Antanas Mockus, se refirió a la actual situación del congresista, quién perdería su curúl por presuntamente haber firmado, como representante legal de Corpovisionarios, un contrato a menos de 6 meses de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo de 2018.

“Apenas se tomó la decisión de lanzarnos, si hicimos una revisión para ver si estábamos inhabilitados”, afirmó Miranda, haciendo referencia a los señalamientos que pesan en contra de Mockus, afirmando que en aquella revisión determinaron que “no estaban inhabilitados”, reiterando que esa revisión también se hizo con otras figuras del partido.

Le puede interesar: Demanda contra Mockus buscaría curules para Opción Ciudadana y Centro Democrático

Sobre el fallo que inhabilita a Mockus, reiteró que ella, así como otros miembros del partido Verde, son “absolutamente respetuosos de la ley”.

No obstante, Miranda también afirmó que “por respeto a las personas que votaron por Mockus, tomamos la decisión de luchar jurídicamente porque se respete el derecho de los electores”.

Según Miranda, “Mockus no solo es un referente para el Partido Verde sino para todos los colombianos” y lamentó que con lo ocurrido, quieran “matarlo políticamente y quitarle el cariño y esa legitimidad que él tiene”.

Sobre Antanas Mockus, afirmó que él “está muy tranquilo y confiado en que podamos dar los argumentos suficientes para que se respete su curul”.

Lea también: Lo que buscan es debilitar al Partido Verde: concejal Jorge Torres sobre curul de Mockus

Recordó que otrora, El Consejo de Estado y el CNE ya se habían pronunciado, afirmando que no habría lugar a la pérdida de investidura, y que en este nuevo fallo habría una malinterpretación.

Para finalizar su diálogo con la mesa de trabajo de La W, Miranda lamentó: “No es fácil ver como atacan a una persona como Antanas Mockus, no es justo como quieren ensuciar a una persona como él, no todos los políticos son iguales”.

Ante la eventual salida de Mockus del Senado, la representante señaló que la lucha por una mejor sociedad no terminaría allí, y que en el pasado “nosotros hemos demostrado que para transformar el país no es necesario tener una curul”.​​​​​​​