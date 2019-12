No puede haber oportunismo político: José David Name sobre la Reforma Tributaria

Tras una reunión encabezada por el director del Partido Liberal y expresidente César Gaviria, la bancada tomó la decisión de votar en contra de la reforma tributaria, denominada Ley de Crecimiento, cuya ponencia ya ha sido radicada para un segundo debate.

Debido a que esta decisión deja en manos del Partido de la U el futuro de este proyecto, el senador José David Name aseguró en La W que votarán el proyecto y tras una reunión de bancada el lunes, se pronunciarán según lo que consideren adecuado.

“Yo no hago parte de ningún sector (…) creemos que tenemos entre 9 y 10 votos para votar la reforma la próxima semana. Hay cosas que no podemos votar, eso lo decidiremos el lunes”, indicó Name.

