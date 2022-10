No queremos confundir paz con reelección, dice el Polo Democrático

, dijo en www.wradio.com.co que, aunque respaldan el proceso de paz en La Habana, no marcharon el 9 de abril porque consideraban que era para impulsar la reelección del presidente Juan Manuel Santos.“Hubo un enorme despliegue publicitario con recursos del Estado para impulsar la reelección de Santos. No queremos confundir reelección con apoyo a la paz”, sostuvo López.De igual forma, rechazó que al Polo lo comparen con la oposición que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe. Aclaró que su partido hace oposición desde la “óptica democrática” y el exmandatario no está de acuerdo con la el proceso de paz.“Nos parece preocupante que sectores contestarios como Marcha Patriótica y los “petristas” terminan haciendo coalición para la reelección de Santos”, indicó.