No quiero perder también a mi hijo: esposa de colombiano fallecido en cárcel china

En las últimas horas, Luz Miryam Pérez recibió la noticia que su esposo, Armando Sánchez Roby, condenado a pena de muerte por narcotráfico en China falleció como consecuencia de un cáncer de próstata que padeció durante dos años.

“Él estaba muy mal, lo llevaron al hospital en China, lo atendieron, lo operaron y también le hicieron un tratamiento, luego lo llevaron al hospital de la presión y allí falleció”, dijo Luz Miryam en los micrófonos de W Radio con Julio Sánchez Cristo.

Sin embargo, Luz Miryam también tiene otra carga emocional, su hijo Walter Hugo Henao también está detenido en China por narcotráfico y al igual que su padrastro tiene problemas de salud.

“Yo viví seis años y medio en China y me di cuenta de las situaciones de gravedad que vivía mi hijo allí. Mi hijo ha presentando muchas situaciones de gravedad por la enfermedad. He escrito muchas veces a la entidades pero ni por razones humanitarias ha sido posible que se haga una repatriación. No se cómo está mi hijo hace dos meses, envíe un comunicado pero no se nada de él hace dos meses”, aseguró Luz Miryam.

Ante la situación, W Radio conoció que la ley que facilita la repatriación todavía no está vigente porque le falta revisión de la Corte Constitucional, por lo tanto el gobierno Chino no ha dejado en firme el traslado de los connacionales detenidos en ese país.

Sin embargo, y pese a la pandemia que dificulta el proceso de repatriación, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que debido a la situación de salud de Henao avanzan en los trámites para que el caso de él avance y pueda pagar su condena en Colombia.

Por ahora, Luz Miryam continúa esperando que su hijo que tiene varias complicaciones médicas pueda progresar al país y que no se quede como un caso más que tuvo un lamentable desenlace por trámites entre las autoridades.