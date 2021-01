No se ha detectado nueva cepa en Colombia y captura contra Carlos Albornoz

Nueva cepa de Reino Unido no se ha detectado en Colombia: INS

Frente a las declaraciones hechas por la alcaldesa de Bogotá que advierten que el aumento de casos en la capital se debe a la llegada de la nueva cepa, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, aseguró que la entidad está utilizando la capacidad total del país para hacer análisis genómicos, así como se hizo en al inicio de la pandemia y hasta el momento en ninguno de los 4 laboratorios apoyan esa vigilancia se ha encontrado la variante del Reino Unido.

“Con las secuencias que ya tenemos, de más de 30 muestras aleatorias, en las cuales no se ha encontrado la nueva cepa no se puede descartar que la cepa no haya ya entrado al país, esa es la hipótesis bajo la cual trabajamos”, indicó Ospina.

Colombia registra la cifra más alta de nuevos casos de COVID-19 con 17.576 infectados

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.737.347 casos de COVID-19, con 17.576 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 45.067, 344 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.580.285. Se procesaron 68.730 pruebas (PCR: 33.641 y Antígenos: 35.089).

Tras medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá, habrá operación normal en el aeropuerto El Dorado

Opain, que es el operador del aeropuerto El Dorado de Bogotá, aseguró que la terminal aérea seguirá teniendo normal funcionamiento en su operación permitiendo que no se afecten los itinerarios de los viajeros que llegan y salen de la capital de la República.

"No hay una prueba epidemiológica que la nueva cepa sea la causa del colapso de Bogotá", la crítica de Armando Benedetti a Claudia López

El senador Armando Benedetti hizo nuevas críticas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, después del anuncio de nuevas medidas para enfrentar la pandemia.

El congresista aseguró que a la capital de la República le falta liderazgo y acusó a administración distrital de no planear adecuadamente la estrategia contra el COVID-19.

Fiscalía hace efectiva la captura contra Carlos Albornoz

Albornoz se presentó antes de finalizar el año 2020 en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, al verificar, el Inpec le informó que no tenía ninguna orden judicial ni requerimiento. Fuentes del Inpec informaron que "Albornoz se presentó de forma voluntaria, pero a la cárcel no ha llegado una notificación por parte del juzgado de la condena en su contra".

Aplazan inicio de juicio disciplinario contra el senador Eduardo Pulgar

Atendiendo la solicitud hecha por el INPEC, no continuará hoy la audiencia en la Procuraduría contra el senador Eduardo Enrique Pulgar Daza por el presunto ofrecimiento de $200 millones al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero, en un proceso penal que se adelantaba en ese despacho.





Judicatura realizará sesión extraordinaria para definir sede de la Comisión de Disciplina

El Consejo Superior de la Judicatura citó a sesión extraordinaria para el viernes 8 de enero, con el fin de definir si traslada de sede a la nueva Comisión de Disciplina Judicial fuera del Palacio de Justicia, a pesar de la petición elevada por los magistrados electos a la Sala Plena y a la Comisión Interinstitucional.

Funcionario del CTI entregaba información a disidencias de Farc en Cauca

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reportó la captura de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, que entregaba información a las disidencias de las Farc, estructura Carlos Patiño, en el departamento del Cauca.

Hay que identificar y no seguir a los imitadores de Trump en el país: Eduardo Cifuentes

Luego de los actos violentos perpetrados este miércoles, en donde simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump invadieron el congreso de ese país, el magistrado Eduardo Cifuentes señaló que hay que identificar y no seguir a quienes (él considera) replican la filosofía política de Trump en Colombia.

Contratación en San Andrés es superior al número de pobladores en Providencia: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador (e) del archipiélago de San Andrés, Alan Leonardo Jay Stephens, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker, un informe detallado sobre los más de 6.000 contratos de prestación de servicios firmados entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que incluya valores, contratistas, objetos, tiempos de ejecución, fuentes de financiación y las razones de su suscripción.

Duque busca entregar 130 viviendas nuevas en Providencia en el primer trimestre de 2021

En una nueva visita a Providencia, el presidente Iván Duque anunció avances en la adecuación y construcción de nuevas viviendas en la isla, tras la destrucción que dejó el huracán Iota.



El mandatario indicó que la meta es mejorar y reconstruir más de 870 viviendas, empezar la ejecución de 150 y entregar 130 nuevas, pese a las demoras que se han tenido.





Funcionarios del Inpec denuncian abusos laborales en la cárcel de Pitalito, Huila

La Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, denunció al comandante de Vigilancia de la cárcel de Pitalito, Huila, capitán Bladimir Samboní Suárez, por supuestamente desconocer los acuerdos laborales de la guardia.

Denuncian desplazamiento forzado masivo en Tarazá, Antioquia

La Organización Proceso Social de Garantías señaló que 17 familias asentadas en la vereda Popales en Antioquia tomaron la decisión de abandonar sus casas y dirigirse al municipio de Tarazá debido a que su vida está en riesgo, ante los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial.

Hallan quinto cuerpo sin vida tras naufragio en el golfo de Urabá

La Armada Nacional confirmo que en las últimas horas logro en el Golfo de Urabá, recuperar del agua, el cuerpo sin vida de un hombre a 21 millas náuticas del municipio de Acandí, Chocó.

ELN incinera bus de servicio público en el departamento del Chocó

El Ejército confirmó que en las últimas horas, tres sujetos pertenecientes al ELN quemaron un auto bus de la empresa flota occidente que se movilizaba en la vía que de Tado conduce a Pereira.

Acumulación de cadáveres en morgue de Santa Marta, provocaría emergencia sanitaria

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB) de Santa Marta, informó a través de un comunicado que a la fecha hay 8 cuerpos que no han sido sepultados por las autoridades de salud del distrito y el departamento. Algunos de los cadáveres reservados corresponden a migrantes venezolanos y personas de escasos recursos.

Cierran discotecas en el norte de Cartagena por fiesta electrónicas con aglomeraciones

Las discotecas Morros 47 Club, Azul Beach y dos bailes de pick ups al aire libre fueron sancionados con la medida de suspensión temporal de actividades en el corregimiento de La Boquilla, zona norte de Cartagena, tras operativos adelantados por la Policía Metropolitana y la Secretaría del Interior contra rumbas clandestinas que incumplen todos los protocolos de bioseguridad.

Se permitirá paso por el corredor vial de Calarcá – Cajamarca durante el puente de reyes

Con la llegada del primer puente festivo del año, el Instituto Nacional de Vías dio a conocer las medidas de tránsito y los horarios en los que se podrá utilizar la vía Calarcá – Cajamarca.

De esta manera, se estipuló que los días viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de enero, se permitirá el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros por el corredor en horario continuo de 06:00 a. m. a 05:00 p.m., añadiendo que en esas fechas no se permitirá el paso de transporte de carga.