No sé quién querría cortarme las alas, pero he radicado proyectos bandera: Paloma valencia

En diálogo con La W, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia manifestó su molestia por el mecanismo con el que su partido eligió a Santiago Valencia como su candidato a la Presidencia de la Comisión Primera del Senado.

La congresista cuestionó que la senadora María del Rosario Guerra haya definido que los senadores uribistas tomaran la decisión lo que, en la práctica, implicó que la senadora María Fernanda Cabal tuviera el único voto.

"No sé quién me querría cortar las alas, pero he hecho un trabajo muy serio y he radicado los proyectos bandera de nuestro partido", señaló.

Valencia dijo que respeta la decisión de su partido de elegir a Valencia, quien llegó al senado el 20 de julio de 2018, después de haber ocupado una curul en la Cámara de Representantes por cuatro años.

