No tenemos cómo sobrevivir y nos exigen cuarentena en hotel de Bogotá: varado en Brasil

La W habló con Daniel Vasco, uno de los 300 colombianos atrapados en Brasil hace casi tres meses por cuenta de las restricciones en los vuelos comerciales.

El joven asegura que entre los afectados hay personas con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas y ciudadanos sin dinero para el alojamiento, por lo que han tenido que dormir en los aeropuertos.

“Creemos que el vuelo tiene un nombre que no debería darse, es un vuelo humanitario pero de humanitario no tiene nada. A nosotros nos exigen pagar la estadía de nosotros en Bogotá, nosotros ya no tenemos cómo sobrevivir aquí, no tenemos cómo pagar un arriendo, cómo comprar un tiquete y menos para pagar un costo tan elevado de una cuarentena estricta”, dijo.

Frente a esto, aclaró que les están exigiendo siete días de cuarentena en un hotel, para quienes viven en Bogotá, y 14 para quienes viven fuera de la capital.

“El vuelo humanitario dice que consta de un valor de 700 dólares más impuestos, sólo por un trayecto que realmente es injusto. No se está teniendo en cuenta que tenemos tiquetes de regreso, pedimos que nos hagan ese canje, que nos acepten los tiquetes comprados”, agregó.

Y en cuanto al hotel en Bogotá, advirtió que el costo es de 200.000 por noche que, por 14 días, sumarían $2’800.000.