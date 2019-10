No tiene sentido pensionar a mujeres cinco años antes que a los hombres: Iván Quintero

El Gobierno reiteró que no subirá edad de pensión ni porcentaje de cotización, sin embargo, al parecer se planearía hacer algunos cambios en este tema. Por eso, para entender un poco mejor la situación, La W consultó a Iván Quintero, experto laboralista.

Inicialmente, Quintero hizo un breve diagnóstico, “tenemos una muy baja cobertura, pocos colombianos tienen acceso a una pensión, además hay una insostenibilidad financiera”.

“Antes se pensaba que las personas vivirían hasta los 70 años, pero ahora los pensionados reciben 25 años una pensión, además el número de aportantes no crece al mismo ritmos que quienes se pensionan, por eso es insostenible” explicó.

Además propuso que “la edad debe equipararse entre hombres y mujeres, no tiene sentido pensionar a mujeres cinco años antes, pero la expectativa de vida es la misma”.

Agregó que “hay que barajar desde cero el sistema laboral en Colombia, deberíamos comenzar a considerar el salario integral desde el mínimo”.

Finalmente, manifestó que “hoy no está funcionando el tema del contrato directo laboral porque el empleador no puede pagar el salario más las arandelas, por eso, tocar el tema del aumento de cotización sin toca el sistema individual de cotización, es un error y no va a funcionar”.