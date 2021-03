¿No tomó fotografías? Accionista de Millonarios es acusado de violar normas del club

En diálogo con Sigue La W, Santiago Pardo Rodríguez, abogado señalado en los videos y accionista de Azul & Blanco Millonarios FC., respondió diciendo que “no tomó ningún video ni foto de los documentos. He solicitado varias veces ver el video, pero no he podido. Durante seis horas ejercí el derecho de inspección sin violar ninguna norma”.

“Cuando a mí me informan que debía borrar las imágenes y videos que supuestamente tomé, inmediatamente le entrego el carrete de mi celular para que se dieran cuenta que no había nada”, explicó el abogado

“Yo solicité el video y con mucha extrañeza, Millonarios no me lo entrega, pero sí lo comparte a terceros”, resaltó Rodríguez, añadiendo que “la ley nos permite tomar apuntes de los documentos. Durante seis años he ejercido mi profesión y jamás he cometido un delito”.

A pesar que en los videos se nota que activó la cámara, el abogado Rodríguez negó haber tomado fotos o videos, así como justificó que pudo haber sido un “accidente” la razón por la cual se haya activado la cámara.

El abogado Santiago Pardo Rodríguez es accionista de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. El pasado viernes 05 de marzo se presentó a las instalaciones principales de la institución para hacer uso del derecho de inspección que tienen los accionistas con el fin de informarse sobre la situación financiera.