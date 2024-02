'No veo condiciones para adelantar diálogos de paz': senador Lozano

El actual presidente del partido de la U Juan lozano, aseguró en La W que efectuar en este momento una negociación de paz con las Farc, sería 'un grave error'.



Con respecto a la frase del presidente Juan Manuel Santos, 'la paz es la victoria' y los rumores frente a negociaciones entre el Gobierno y las Farc en Cuba, lozano se mostró en contra de un posible diálogo en este momento.



'Algún dia el ideal es que Colombia pueda terminar esa dramatica historia de violencia, he dicho y reiterto, ahorita no veo condiciones para adelantar diálogos de paz, lo que habia dicho el presidente Santos sigue vigente, no se trata de inventar una negociación en cualquier momento, sino cuando hayan condiciones', aseguró el senador.



Concluyó afirmando que mientras el grupo guerrillero siga atacando a la población civíl, las poblaciones en el Cauca y dejando muerte en su rastro, una negociación es improbable y erronea.



Frente a su renuncia a la dirección del partido de la U, se mostró a la expectativa que en esta semana las bancadas elijan a su sucesor. Pese a que hace varios meses anunció su renuncia, los integrantes del partido le solicitaron seguir un tiempo más en la dirección, mientras decidían el sucesor del senador. Sin embargo, Lozano cree que ya ha terminado su periodo y es justo un relevo.



‘Entre hoy y mañana deben decidir las bancadas, que espero sea, por una dirección plural y que sea pronta esta decisión’, afirmó el senador.



De igual manera, explicó los alcances del proyecto de ley para facultar al ejército para que pueda combatir a las bandas criminales con la misma fuerza que combate a la guerrilla. 'Aunque la facultad de la Policía es combatir la delincuencia común, el poder actual de daño que tienen estas bandas supera este rango', añadió.



‘La idea es fortalecer también a la Policía, pero en muchos casos hay zonas rurales y distantes donde la acción de la policía es difícil, tareas, que las fuerzas militares si pueden operar (…) no se excluye la Policía, se refuerza el poder conjunto’, concluyó Lozano.