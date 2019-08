No voté por Peñalosa por que sabía que botaría a la basura el metro subterráneo: López

Durante el debate de La W Radio, Hacienda Santa Barbara y Probogotá con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se presentaron varios enfrentamientos directos entre candidatos; uno de los más acalorados fue el sucedido entre los aspirantes Claudia López y Miguel Uribe Turbay por el trazado del metro de Bogotá, aspecto que la candidata verde ha referido en múltiples escenarios, afirmando que el proyecto de Peñalosa es “medio metro”, por no incluir algunas zonas de la ciudad como Suba y Engativa, amparando sus afirmaciones en el POT, que según ella, señala que el trazado del metro debe responder a una “U”, que incluye dichas zonas de la ciudad.

Sin embargo, Miguel Uribe Turbay, sintiéndose aludido por los señalamientos de López contra Peñalosa, señaló durante el debate que la candidata miente al intentar ampararse en un POT que ya no está vigente, y trayendo a colación una normativa vigente que señala que será potestad del alcalde diseñar el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá, señalando a su vez que las afirmaciones de Claudia López eran calumniosas, e invitándola a hacer las denuncias correspondientes si cree tener pruebas de las irregularidades señaladas, calificando a su vez el que el carácter de la candidata era peligroso para Bogotá como mandataria.

Sin embargo, ante el rifirrafe, Claudia López respondió señalando que no por borrar algunas disposiciones, que considera importantes, se borran las personas que habitan los mencionados sectores, ni mucho menos sus necesidades.

“Llevamos 56 años de peloteras sobre el metro y no tenemos un centímetro de metro”, afirmó López, quien afirmó que hace 4 años no votó por Peñalosa porque sabía que sus promesas sobre la construcción del Metro eran mentiras, y que conoció de primera mano que el actual alcalde de Bogotá ensayaba su discurso sobre el metro, sabiendo que no lo iba a cumplir.

López también se refirió a su posición sobre la modalidad del metro, señalando que no se casaría con la pelea de pedir un metro subterráneo, basada solamente en respaldar el proceso político presidencial de Gustavo Petro, expresidente de Bogotá.

Uribe atacó a López acusándola de desconocer la capital, y de haber llegado a la candidatura a la alcaldía, solamente como alternativa tras no haber podido consolidar su proyecto presidencial, y su derivado proyecto vicepresidencial .

