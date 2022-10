Nueva propuesta de Drummond es rechazada por trabajadores que siguen en huelga

Los cerca de 10.000 trabajadores del complejo carbonífero de la Drummond en Colombia paralizaron sus labores desde el miércoles, momento en que Sintramienergética, sindicato que lidera la huelga, decretó la hora cero.



La huelga había sido aprobada el miércoles de la semana pasada por el 98% de los trabajadores sindicalizados, luego de agotada la etapa de negociación directa con su prórroga, sin que se llegara a un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral.



De acuerdo con la CUT, se tuvo lugar los últimos contactos entre las partes con la mediación del viceministro del Trabajo, José Noé Ríos, pero la empresa no mejoró su oferta.



"Lo último que nos ofrecieron está por debajo de las expectativas de los trabajadores, son propuestas muy irrisorias", explicó Luis Manuel Mendoza, presidente de la subdirectiva de Sintramienergética en El Paso.



La parálisis afecta a las minas Pibbenow y El Descanso ubicadas en el corregimiento La Loma, municipio El Paso, departamento del Cesar, y al puerto de embarque en Ciénaga, Magdalena, donde los trabajadores ya instalaron carpas y están en el despliegue logístico propio de una huelga.



Se recuerda que la última huelga en esta multinacional estadounidense en Colombia fue en el 2008 y duró siete días.



Y esta es la segunda que este año se presenta en el sector carbonífero, y se suma a la parálisis que a principios de este años afectó a El Cerrejón, donde la huelga de sus trabajadores se extendió durante un mes.



Por su parte, Johny Ojeda, miembro de la comisión negociadora por Sintramienergética, señaló que durante los 40 días de negociaciones sólo se alcanzaron a revisar 8 puntos de los 70 solicitados.



Pliego de peticiones



El punto central del pliego, y el que condicionó los demás puntos por parte del sindicato, es el cambio de forma de pago. Se exige que el pago sea por salario básico mensual en lugar de por horas.



Ocurre que en los 18 años que la Drummond lleva operando en Colombia, a los trabajadores se les ha pagado por horas, en jornadas de 12 horas durante 7 días de la semana con 4 días de descanso. Así ha sido siempre y los trabajadores se acostumbraron a eso.



El problema es que en el último año, por su conveniencia la empresa a la jornada de 8 horas, lo que afecta los ingresos de los trabajadores.



Otro tema importante del pliego tiene que ver con la garantía de reubicación y estabilidad laboral para los 400 trabajadores que quedarán cesantes cuando, por fin, entre en funcionamiento el nuevo sistema de carga en el puerto de Ciénaga.



También en el pliego hay temas relacionados con seguridad industrial y condiciones de salud. En el historial de la Drummond en Colombia se contabilizan 20 muertos por accidentes de trabajo.



También hay cerca de 400 trabajadores enfermos, con patologías de origen profesional. Algunos de ellos han sido reubicados, pero con jornada de trabajo reducidas.



Por ello, el sindicato considera que las políticas de seguridad industrial deben mejorar, pero la empresa se niega a revisarlas porque sostiene que no acepta coadministración con los trabajadores.



Otro punto que el sindicato plasmó, y que la empresa no quiso tocar en la mesa, es el de los despidos y procesos disciplinarios contra miembros de juntas directivas en los últimos tres años.



Autor: Freddy Gómez.