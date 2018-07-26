Nuevo intento de Santrich para posesionarse como congresista

En una carta enviada al Presidente de la Cámara de Representantes, Jesús Santrich manifestó su intención de posesionarse en su curul como representante.

Santrich manifestó no estar inhabilitado para ejercer el cargo, por lo que pidió al Presidente de la Corporación hacer efectiva su posesión. Con la misiva, el exlíder guerrillero allegó la firma de tres testigos

Ahora se abrirá un debate jurídico sobre la posibilidad de posesionarse como congresista por este medio o si únicamente se puede hacer de forma presencial, tal y como lo ordena el reglamento del Congreso.

Los congresistas que no asistieron a la sesión inaugural del congreso tienen 8 días calendario para posesionarse, que vencen este viernes, so pena de perder su investidura.



