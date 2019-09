Nunca sacrificaríamos el agua por el petróleo: ministra de Minas

Frente a la decisión del Consejo de Estado de mantener las medidas cautelares de suspensión de proyectos de fracking en el país, la ministra señaló que la idea del Gobierno es que "esa técnica, probada en otras latitudes del mundo, primero se haga en una fase científica que permita evaluar cómo opera la en Colombia y ahí sí tomar una decisión frente a la explotación comercial".

Señaló además que esto no será un beneficio de este Gobierno, sino a futuro, indicando que se están agotando las reservas de petróleo (quedan 6 años) y las reservas de gas (9,8 años), y puntualizando las consecuencias económicas de que el país importe hidrocarburos.

"Los estudios de la Comisión de Expertos deben ser analizados, ahí se tuvieron en cuenta todos los argumentos en contra del fracking y ¿qué concluyeron? Ellos dicen que hay riesgos, toda actividad humana tiene riesgos, y por eso recomiendan hacer primero las pruebas piloto. Y además señalan que no encontraron evidencia científica concluyente de riesgo inminente para la salud o para los acuíferos".

La funcionaria resaltó que no se piensa sacrificar el agua por su relevancia para los seres humanos. "Lo más fácil era decirle no a este debate, era lo más popular, pero no es lo correcto. Por eso buscamos a un grupo de personas independientes y ellos le recomiendan al país, no al Gobierno que se hagan los proyectos de investigación integral".

