Nunca vi la cuerda, odontólogo Javier Cely sobre fuga de Aida Merlano

El odontólogo Javier Cely, quien atendía a la excongresista Aida Merlano en el momento de su fuga, aseguró que no notó los paquetes, la cuerda, el cambio de ropa y los guantes que usó la hoy prófuga de la justicia.

Señaló que "yo no me di cuenta de que ella se cambió de pantalón, no me di cuenta de nada. Se terminó el proceso, Merlano me abrazó y me deseo que Dios me bendijera".

Adicional a eso aclaró que solo vio en consulta dos veces a Merlano y que "no era mi consultorio, pero algunos clientes me piden que vaya allá a atenderlos".

Cely dijo que su labor no era la de garantizar la seguridad y custodia de Merlano, pues esa tarea corresponde al Inpec. "Dentro del consultorio siempre hubo un funcionario del Inpec sentado al lado mío".

El profesional de la salud dijo que su vida cambió después de este suceso y que nadie "lo quiere contratar".

