Olivo Saldaña da razones del por qué apareció en el Congreso en evento de víctimas

En diálogo con La W, Olivo Saldaña, exmiembro de la guerrila de las Farc, y responsable de la falsa desmovilización del Bloque Cacica la Gaitana, se refirió a su asistencia el día de ayer al Congreso de la República, portando una camiseta de una asociación de víctimas, a un evento donde serían escuchadas algunas personas reconocidas como víctimas de los grupos armados.

"Actualmente estoy acogido al a JEP, y uno de los principios establecidos en dicha Ley es la reconciliación nacional y tengo que apostarle a ello", afirmó Saldaña, señalando que consideró importante su asistencia a dicho espacio, para trasmitir un mensaje de reconiciliación con ellas.

De igual modo, Saldaña explicó que se hizo presente en el lugar como miembro de la fundación Manos por la Paz, organización que, según el ex guerrillero, agrupa a ex militantes de dicha guerrilla, que estuvieron presos, y que no se sienten representados ahora por el llamado Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. "No estamos alineados con el secretariado (...) nuestro compromiso es con las víctimas, con la verdad", afirmó.

El excombatiente dijo que actualmente se encuentra entregando información que permita ubicar a algunos de los desaparecidos del conflicto. Señaló que su diferencia con los miembros del secretariado, es que a ellos el país no los ha querido perdonar, a diferencia de otros a quienes "los alaban".

Saldaña se negó a responder si está o no de acuerdo con las objeciones presentadas por el presidente a la JEP, señalando que precisamente él se acogió a dicho mecanismo, haciendole creer precisamente en dicho organismo.