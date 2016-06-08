Oneida Pinto no salió por bandida, sino por una inhabilidad: Rodrigo Lara

Para el representante a la Cámara, la decisión del Consejo de Estado, de acuerdo con la cual los funcionarios no pueden aspirar inmediatamente a otros cargos de elección, incluso si han renunciado, es preocupante ya que “muchos alcaldes y gobernadores del país renunciaron teniendo en cuenta las reglas de juego anteriores a esta decisión, por lo que muchos de ellos podrías resultar inhabilitados”.

Lara criticó el hecho de que se relacione a la gobernadora Pinto con la figura de Kiko Gómez y afirmó: “Ella no salió por haberse robado un peso, ella salió básicamente por una inhabilidad". El parlamentario expresó que quienes quieren relacionar las salidas de la gobernadora y de Kiko Gómez intentan hacerle daño al partido Cambio Radical, "mezclando peras con manzanas y confundiendo al país”.

Finalmente, el parlamentario señaló que espera que se designe a una persona idónea para remplazar a la gobernadora y poder solucionar la situación en el departamento de La Guajira.