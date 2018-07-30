La W RadioLa W Radio

Actualidad

Operaciones contra Clan del Golfo siguen mientras no haya sometimiento colectivo: Gobierno

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que la Fuerza Pública seguirá su accionar contra esta organización.

Gobierno reitera que operaciones contra Clan del Golfo siguen mientras no haya sometimiento colectivo. Foto: Colprensa

Gobierno reitera que operaciones contra Clan del Golfo siguen mientras no haya sometimiento colectivo. Foto: Colprensa(Thot)

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que las operaciones contra el Clan del Golfo seguirán mientras no haya un verdadero sometimiento colectivo de esta organización.

La aclaración la hizo tras el comunicado en el que esta banda criminal indica que no ha decidido su sometimiento y que no es cierto que están listos para el mismo.

"Estamos listos para recibirlos a la velocidad que ellos quieran, pero eso no significa reducción de las operaciones militares y policiales. Hay una ley que nos permite mirar con la Fiscalía cuáles son las medidas logísticas para esa supuesta entrega logística pero las operaciones se mantienen", dijo Villegas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad