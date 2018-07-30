Operaciones contra Clan del Golfo siguen mientras no haya sometimiento colectivo: Gobierno

Gobierno reitera que operaciones contra Clan del Golfo siguen mientras no haya sometimiento colectivo. Foto: Colprensa( Thot )

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que las operaciones contra el Clan del Golfo seguirán mientras no haya un verdadero sometimiento colectivo de esta organización.

La aclaración la hizo tras el comunicado en el que esta banda criminal indica que no ha decidido su sometimiento y que no es cierto que están listos para el mismo.

"Estamos listos para recibirlos a la velocidad que ellos quieran, pero eso no significa reducción de las operaciones militares y policiales. Hay una ley que nos permite mirar con la Fiscalía cuáles son las medidas logísticas para esa supuesta entrega logística pero las operaciones se mantienen", dijo Villegas.