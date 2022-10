Ordenan captura de ex directora del DAS María Del Pilar Hurtado

La sala penal del Tribunal Superior De Bogotá profirió hoy medida de aseguramiento sin beneficios de excarcelación en contra de la ex directora del DAS María Del Pilar Hurtado por su presunta responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema De Justicia congresistas de oposición y periodistas.









Para el magistrado Fernando Ramírez de la Sala Penal el hecho que la señora Hurtado haya solicitado asilo en Panamá es una muestra de que no comparecerá ante las autoridades colombianas y por tal razón ordena su captura.









Pide a la Fiscalía General de la Nación proferir la orden de captura y posiblemente la INTERPOL expida la circular roja para que se haga efectiva su detención en cualquier país del mundo









Por su parte el Tribunal Superior De Bogotá se abstuvo en proferir medida de aseguramiento en contra del ex secretario general de la presidencia de la republica Bernardo Moreno pero continuara vinculado a la investigación penal que se adelanta en su contra por el delito de concierto para delinquir





Intervención de la defensa









El abogado Jaime Camacho Flórez defensor de Maria Del Pilar Hurtado justifico los seguimientos que se le hizo a Piedad Córdoba por parte del departamento administrativo de seguridad DAS igualmente se refirió a la solicitud de información en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.









Por su parte el abogado de Bernardo Moreno el jurista Jaime Granados dijo que el ex secretario de la Presidencia De La Republica no era el jefe de María del Pilar Hurtado y por tal razón no le podía dar órdenes a la entonces directora del DAS.