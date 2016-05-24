Óscar Amaya fue elegido nuevo consejero de Estado

Óscar Darío Amaya, nuevo consejero de Estado. Foto: Colprensa( Thot )

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Óscar Darío Amaya como nuevo magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en remplazo de William Zambrano Cetina.

Amaya actualmente se desempeña como procurador delegado para Asuntos Ambientales. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Económico y Doctor en Derecho.

Se ha desempeñado como viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible.