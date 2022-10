Otros 6 ex funcionarios de agencia de inteligencia colombiana pedirán asilo

El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, advirtió que otros seis ex funcionarios del DAS investigados por las denominadas 'chuzadas', planean pedir asilo o ya lo hicieron, después de que Panamá concediera ese privilegio a Maria del Pilar Hurtado.









Desde la ciudad de Bucaramanga (norte), Vargas Lleras dijo a los periodistas que el Gobierno está investigando si esos seis ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ya se encuentran fuera del país.









"Se menciona que seis más pudieran hacer una solicitud en este sentido", dijo Vargas Lleras horas después de que el Gobierno de Panamá concediera asilo territorial a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, sancionada por la Procuraduría por 18 años para ejercer cargos públicos e investigada por la Fiscalía.









El ministro colombiano pidió además a la Fiscalía General de la Nación que en la audiencia que se celebrará la próxima semana con los implicados en este escándalo se "precisen las imputaciones o no imputaciones a que haya lugar".









Indicó que lo razonable es que Hurtado enfrente a la justicia colombiana porque su sistema judicial ofrece plenas garantías a todas las personas.









"Quisiera señalar que los delitos que eventualmente le serían imputados, la interceptación ilegal de comunicaciones y el concierto para delinquir, no son delitos políticos. Me parece que no deberían sustentar una solicitud de asilo. Lo lógico y lo razonable es que se enfrente a la justicia colombiana", remarcó.









El Gobierno de Panamá tomó la decisión al considerar que con ello se busca "contribuir a la estabilidad política y social de la región".









La solicitud de asilo fue presentada por la propia Hurtado, quien se encuentra en Panamá desde el pasado lunes y quien dirigió el DAS entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, cuando renunció en medio del escándalo de las "chuzadas", como se conoce en Colombia a la interceptación telefónica.









En los últimos años desde el DAS se hicieron escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, opositores y defensores de los derechos humanos, tal y como han reconocido varios ex funcionarios del DAS ante la Fiscalía. EFE