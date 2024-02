Otto Bula dice que "no le consta" que dinero de Odebrecht entrara a campaña de Santos

El Consejo Nacional Electoral recibió un manuscrito firmado por el exsenador Otto Bula, involucrado en el escándalo de los sobornos de Odebrecht, en el que éste advierte que "no le consta ni es cierto que ese presunto dinero haya entrado a la campaña del señor Presidente", según anunció el presidente del CNE Alexander Vega.

Bula manifestó disposición para declarar bajo gravedad de juramento, sobre los hechos que involucran a Andrés Giraldo, amigo íntimo del exgerente de la campaña de Santos Roberto Prieto. Sobre quien dice que Giraldo sí recibió dineros de su parte.

"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente",dice la carta.

Bula además condiciona su declaración a que primero lo trasladen al sitio que disponga el Juez 82 de control de garantías.