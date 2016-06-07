Pacific no tiene las cuentas claras de las deudas en Colombia

Cerca de siete horas completó la audiencia que realizó la Superintendencia de Sociedades a Pacific y sus filiales en Colombia, para lograr un acuerdo en cuanto a su proceso de reestructuración.

La petrolera canadiense pidió así a sus acreedores y accionistas acogerse a la propuesta inicial de una capitalización de 500 millones de dólares por parte de Catalist, proceso que se adelanta en una corte de Canadá.

Sin embrago y pese a este pedido, la compañía no logró establecer a cuanto ascienden las deudas en Colombia.

El abogado de la canadiense, José Miguel de la Calle, aseguró que según los reportes financieros de la compañía, las acreencias ascienden a 280 millones de dólares; pese a esto, la firma auditora de la misma sociedad Price Water Hose Cooper hizo cuentas en 573 millones de dólares.

Mientras tanto, W Radio conoció un documento en el que Pacific está pidiendo a las autoridades colombianas abstenerse de tomar una decisión de reorgazación a sus filiales de aprobarse el proceso que se adelanta en el exterior.

Ante esta situación que culminó con la suspensión de la audiencia hasta el viernes, los abogados de los accionistas minoritarios de Pacific calificaron como "poco serio" el que la empresa no tuviera claro las deudas que poseen en Colombia

El pool de abogados, entre los que se encuentran Jaime Granados y Alejandro Rebollo, cuestionaron la trasparencia del proceso de reestructuración de Pacific, debido a que la empresa no dejó claro las cuentas que se supone están impresas en la propuesta que tiene.

Además señalaron que Pacific está condicionando las funciones de la Supersociedades y que acudirán a las instancias necesarias para garantizar un proceso de insolvencia justo con los millones de accionistas que tiene la empresa.