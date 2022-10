Panamá dice que asilo a ex directora colombiana DAS es decisión soberana

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que la concesión de asilo a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado es una decisión soberana de ese país.









En declaraciones a medios locales en un acto público, el gobernante panameño señalo que "no hay ninguna polémica en esa concesión, ya que es una decisión soberana de un Estado como lo es Panamá".









Marinelli señaló que no es la primera vez que este país otorga un asilo a presidentes o ex funcionarios de otras naciones y puso como ejemplo a los otorgados al ex dictador haitiano Raoul Cedras, y a los ex presidentes de Ecuador Abdalá Bucaram, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y al argentino Juan Domingo Perón, entre otros.









"La ex directora del DAS cumplió todos los requisitos al solicitar el asilo. Panamá es un país abierto a todas las culturas y cuando se cumplen todos los requisitos es una decisión soberana del un país de acceder a dar o no dar asilo político", subrayó el gobernante panameño.









La Cancillería panameña señaló el pasado viernes en un comunicado que consideró favorablemente la petición de Hurtado tras analizar "cuidadosamente la solicitud (...) y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país".









Las autoridades panameñas precisan en su nota oficial que la solicitud de asilo fue presentada por la propia Hurtado, quien está implicada en su país en un escándalo de presunto espionaje ilegal a magistrados y políticos, entre otros personajes.









Hurtado, que es abogada, dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano del 23 de agosto de 2007 al 23 de octubre de 2008, cuando renunció.









La ex funcionaria es uno de los cuatro ex directores de ese organismo, encargado de los servicios de inteligencia colombianos, que son investigados por su responsabilidad en un plan de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.









La trama se extendió a lo largo de los dos Gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.









Al menos una veintena de funcionarios o ex funcionarios del DAS comparecen ante la Fiscalía General, que los encausó por estos mismos hechos.