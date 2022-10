Panamá dice que asilo a ex directora colombiana DAS es decisión soberana

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que la concesión de asilo a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, es una decisión soberana de este país.









En declaraciones a medios locales en un acto público, el gobernante panameño señalo que "no hay ninguna polémica en esa concesión, ya que es una decisión soberana de un Estado como lo es Panamá".









Marinelli señaló que no es la primera vez que este país otorga un asilo a presidentes o ex funcionarios de otras naciones y puso como ejemplo a los otorgados al ex dictador haitiano Raoul Cedras, y a los ex presidentes de Ecuador Abdalá Bucaram, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y al argentino Juan Domingo Perón, entre otros.









"La ex directora del DAS cumplió todos los requisitos al solicitar el asilo. Panamá es un país abierto a todas las culturas y cuando se cumplen todos los requisitos es una decisión soberana del un país de acceder a dar o no dar asilo político", subrayó el gobernante.