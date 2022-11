Panamá tiene gran interés en ingresar a la Alianza del Pacífico: presidente Martinelli

El, dijo en www.wradio.com.co que a su país solo le restan dos requisitos para pertenecer a la Alianza del Pacífico: “firmar el TLC con Colombia y México”.“Panamá ingresará a la alianza del pacífica en la próxima reunión”, anunció Matinelli, quien indicó que espera a la mayor brevedad tener el TLC con Colombia y México.Así mismo, aclaró que no asistió a la Cumbre que se realizó en Cali porque tenía un viaje programado a Europa“Con Colombia no puedo tener ninguna molestia. Las relaciones con Colombia son de las que más valoramos. Son relaciones de alto nivel”, señaló.De igual forma, desmintió que Panamá sea un “paraíso fiscal” e informó que su gobierno está firmando con otros países una serie de tratados para intercambiar información.“Estamos haciendo esfuerzos para que todos los países tengamos claras las reglas del juego para que haya intercambio de información”, señaló el jefe de Estado panameño., Ricardo Martinelli le deseó mucha suerte el país centroamericano en este tema, pero aclaró que el Canal de Panamá “ya tiene rustas establecidas y rutas que dan valor”.“Lo importante no es pasar sino tener todas las conexiones”, indicó Martinelli, quien dijo que de ser inversionista “miraría con mucha preocupación” este tema porque “es cuestión de costos”.puntualizó