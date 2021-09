Para evitar sorpresas, se debe hacer un acuerdo directo con Nicaragua: analista

Inicia la segunda ronda de audiencias orales que se llevan acabo en la Corte Corte Internacional de Justicia de La Haya. Allí, Nicaragua intervendrá en su demanda contra los colombianos. Luego, Colombia responderá a esos argumentos de nuevo, e insistirá en que Nicaragua está violando las libertades y derechos reconocidos por el derecho internacional que tiene el país.

Ante esta nueva situación, Mauricio Jaramillo internacionalista de la Universidad del Rosario analizó la situación y aseguró que, “Colombia no ha tenido una postura coherente frente a La Haya, el cambio de embajadores nos ha afectado, ya que se ha modificado constantemente el discurso. Este gobierno no ha convocado ni una sola vez la comisión de Relaciones Asesoras. No nos ha ido mal, tan mal, pero hay que concentrase en la unidad territorial y derechos de los de los sanandresanos”.

Así mismo, Jaramillo habló de la situación de los raizales, ya que después de 20 años de litigio con Nicaragua es la primera vez que un líder raizal colombiano habló ante la Corte, “el principal deber es negociar con los raizales. Siempre hemos visto un centralismo, sin hablar con los líderes. La vida no puede decidirse desde Bogotá sin ver o incluir las autoridades de territorios de fronteras”.

Finalmente, Jaramillo habló del futuro de la decisión de la Corte e hizo una advertencia, “con la Corte siempre pueden existir sorpresas. La mejor manera era negociar con Nicaragua. Al margen de la política de Nicaragüense, no hay una decisión estable para Colombia, y este gobierno ha condicionado las decisiones a la afinidad ideológica con otros países”.