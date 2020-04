Para mantener la fortuna de nuestra lengua debemos respetar la diversidad: Luis García

El 23 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Idioma Español en honor a la muerte del autor de Don Quijote de La Mancha, Miguel de cervantes de Saavedra, en 1616. En conmemoración de esta fecha se hace la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, pero este año el Instituto Cervantes tomó la decisión de suspender el evento debido a la emergencia mundial por el coronavirus.

Lea en La W: ¿Qué piensan los estadounidenses que promueven que se levante la cuarentena?

Luis García, director del instituto, contó en La W que han adelantado distintas campañas digitales para celebrar esta fecha, pero reconoce que la salud es lo primero. Como consejo para hacer más llevadero el confinamiento recomienda releer libros del gusto de cada uno y acercarse a la poesía. “Si alguien busca algún libro de poemas podría ayudarle a entender los sentimientos del mundo al que nos enfrentamos”.

El poeta y crítico literario, ensayista y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada subrayó que es muy importante tener como prioridad la salud, pero también es necesario darle importancia a la cultura. Según él, para superar esta crisis se necesitará “gente educada y formada y capaz de ser dueña de sus propias opiniones”.

Le puede interesar: En Polonia tienen un vodka tan fuerte que sirve como desinfectante de manos

El español es el segundo idioma que más se habla en el mundo, después del mandarín, y la segunda lengua de comunicación, después del inglés. Sin embargo, García explicó que no hay un español mejor que otro, “uno aprende que no es que en un lugar el español se hable mal, son los hablantes los dueños del español. En Bogotá y Medellín se habla un magnifico español, pero no es más importante que el de otros lugares de Latinoamérica”.

Finalmente, sobre la discusión entre si se debe decir “castellano” o “español”, sugirió que ambas opciones son válidas y depende del gusto de cada uno.