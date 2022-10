Paro agrario ¿qué están haciendo los partidos políticos?

Clara López, del Polo



“Finalmente se llegó al punto necesario que es dialogar con todos los interesados. En la ciudad no tenemos conciencia y solidaridad con los campesinos”.



“Hay desobediencia civil que debemos entender. Bloquear una vía no es un acto de violencia, la violencia surge cuando hay confrontación. Esa gente se ha comportado de manera seria”.



“Quién entiende que donde rige el mercado los fertilizantes sea cuatro veces más costoso que en Ecuador. No puede haber precio de fertilizantes altos. Acá a la gente la conversan y no le resuelven sus problemas”.



Simón Gaviria, del liberalismo



“Los congresistas (liberales) sostienen diálogos con la comunidad y prenden alarmas al Gobierno Nacional. (También) buscan soluciones razonables”.



“El Gobierno tiene que tener cuidado que cada vez que lo aprieten no afloje porque la gente entiende que es apretándolo que le sueltan cosas y no a través del diálogo”.



“Deben encontrarse soluciones estructurales de largo plazo (…) mucho más sabio buscas soluciones de largo plazo”.



Jaime Buenahora, de la U



“El éxodo rural se da por abandono en el campo, falta de infraestructura, no hay educación, el campo ha sido complemente abandonado”.



“Tengo reparos a los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea porque indican que no estamos en igualdad de condiciones”.



“Acompañamos al Gobierno en búsqueda de soluciones”.