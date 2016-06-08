Partido de La U propone consulta popular como plan B al plebiscito

Tras una reunión del Directorio Nacional de la colectividad se propuso este mecanismo de refrendación popular en caso que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la ley estatutaria del Plebiscito por la Paz.

Tras una reunión en la que participó el Directorio Nacional del Partido de la U, el codirector de la colectividad y miembro del equipo negociador del gobierno en La Habana, Roy Barreras, aseguró que su partido le pidió al Consejo Nacional Electoral, y por su conducto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que determine una fecha para realizar una consulta popular abierta con el fin de que los colombianos se pronuncien sobre el proceso de paz.

Esta decisión, de acuerdo con Barreras, se da con el fin de que se garantice que habrá refrendación popular, aún si la Corte Constitucional declara la inexequibilidad del proyecto de ley de Plebiscito por la Paz. Esta decisión, de acuerdo con el parlamentario, no tiene que ver con pretensiones de las Farc y es una decisión autónoma del Partido de la U.

“Cuando Usted se sube en un barco con su familia, está seguro que no va a hundirse (…) pero esto no quiere decir que no deban llevar chalecos salvavidas”, aseguró Barreras, quien también expresó que si la Corte Constitucional declara la exequibilidad del plebiscito, el partido prescindirá de la consulta popular.