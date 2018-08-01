Partidos de oposición convocan a movilización el 7 de agosto

Representantes de la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Alianza Verde, los Decentes y la Farc hicieron un llamado a la ciudadanía a marchar el siete de agosto, fecha en la que Iván Duque tomará posesión como Presidente de la República.

Con la "movilización por la vida y por la paz", que fue convocada en varias ciudades del país, los partidos de oposición señalaron que buscarán defender la integridad de los acuerdos de paz con las Farc.

"Hay que proteger los acuerdos de paz de las fuerzas retardatarias que quieren evitar algunas de las reformas que contienen", señaló Carlos Lozada, de la Farc.

El senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro reivindicó la movilización social como una herramienta democrática y señaló que este movimiento "debe ser permanente y con una ciudadanía creciente".

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda también señaló que esta movilización busca defender la justicia en el país; "nadie está por encima de las instituciones de la justicia", señaló.