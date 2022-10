Partidos pequeños se niegan a desaparecer

El Polo Democrático, Mira y el Partido Verde celebraron en www.wradio.com.co el anuncio dely del, en el sentido de que no “van a cambiar las reglas de juego” antes de las elecciones del próximo año.aseguró que si bien no habrá cambio en las reglas del juego, el Gobierno deberá hacer algo “porque sí hay en peligro inminente” de que algunos partidos desaparezcan por el tema del umbral.Baena propuso “pensar en una reforma constitucional” para evitar que esto suceda.Por su parte,, dijo que respalda el anuncio del Gobierno porque “una democracia no resiste que unas mayorías cambien las reglas del juego antes de las elecciones”:López sostuvo que al interior del Polo están tranquilos con las reglas del juego porque están seguros que alcanzarán el umbral del 3 por ciento.Finalmente,, aseguró que las reglas cambiaron en 2009 cuando se decidió cambiar el umbral y pasó de 2 % a 3%.