Pastrana dice que Colombia está más unida que nunca en torno a la paz

El expresidente Andrés Pastrana aseguró al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos en la que dialogaron sobre el acuerdo de paz con las Farc, que "contrario a lo que se pensaba, hoy se está uniendo el país".



Pastrana, que gobernó de 1998 a 2002, se reunió con Santos en la Casa de Nariño, luego de que el jefe de Estado convocara a los principales opositores del acuerdo de paz firmado con las Farc para buscar consensos tras la victoria del "no" en el plebiscito del pasado domingo.



"Con el 'no' se unió a los colombianos. El 99 % del país está convencido y estamos con la paz. Nunca un presidente de Colombia había tenido tanto respaldo. Hay un documento base importante que es el de La Habana, hay cosas buenas que hay que rescatar y otras que hay que implementar", manifestó Pastrana a su salida de la reunión.



El pasado domingo los colombianos acudieron a las urnas para votar en un plebiscito si apoyaban o no el acuerdo con las Farc. El "no" obtuvo la victoria con el 50,21 % de los votos mientras el "sí" alcanzó el 49,78 %.



Durante su mandato Pastrana lideró unos fallidos diálogos de paz con las Farc en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país.



Sobre la cita con Santos, que duró media hora, Pastrana indicó que fue "una charla muy productiva, donde tocamos varios temas, lógicamente estamos pendientes de la respuesta de las Farc".



También, dijo que "hay que buscar un mecanismo para transmitir (a las Farc) las inquietudes del 'no', porque quien dirige la política de paz en Colombia es el presidente, él nombra a su equipo, el responsable de la paz es él, debemos es aportar", comentó.



A juicio del exmandatario, el alto el fuego bilateral cuya duración fue prorrogada ayer por el Gobierno, "es importante", pero, aclaró, "no hay que tener preocupación porque el presidente tiene facultades para aumentarlo cuantas veces sea necesario".



Santos dijo anoche que la resolución sobre el alto el fuego con las Farc, en vigor desde el pasado 29 de agosto, venció al 2 de octubre, día del plebiscito, y por esa razón el Ministerio de Defensa lo prorrogó hasta el 31 de este mes, a la espera de los consensos que se puedan alcanzar en el país, y puede ser extendido más veces.



Asimismo, Pastrana hizo un llamado a la comunidad internacional, a la que invitó a "no flaquear en su compromiso con la paz de Colombia".



Finalmente, el exgobernante consideró fundamental "activar las zonas de concentración de las Farc hoy mismo porque con la verificación de las Naciones Unidas y la protección de los militares, los guerrilleros van a tener la tranquilidad de que vamos a avanzar en este proceso".



Tras la cita con Pastrana el presidente Santos comenzó una reunión con el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), líder de la oposición al acuerdo con las Farc.