Pelé ve a España como "el mejor equipo del mundo y favorito" al Mundial 2010

El ex futbolista brasileño Edson Arantes Do Nascimiento ''Pelé'' afirmó que para él, España parte como máximo favorito para el Mundial de Sudáfrica 2010 por ser "el mejor equipo del mundo" en el momento, aunque no descartó a otras selecciones como Brasil y Argentina.









"España para mí hoy en día es el mejor equipo del mundo, lo fue el año pasado y lo ha demostrado en el último tiempo. Es la selección que está mejor, la más fuerte y parte como favorita", señaló ''O''Rei'' en una rueda de prensa en la que presentó la Copa Libertadores de América de este año y en la que Colombia estará con Deportivo Independiente Medellín, Atlético Júnior y Once Caldas.









El tres veces campeón del mundo con Brasil dijo que las Copas del Mondo son campeonatos muy cortos y un partido malo puede decidir la suerte de un equipo.









"Me acuerdo en España 82, Brasil era el mejor equipo, jugando un gran fútbol, y perdió con Italia y quedó eliminado. Lo mismo pasó con Holanda, que tenía grandes equipos, y perdió dos finales contra Alemania y con Argentina, y, sin duda, era la mejor selección de todas", recordó.









No obstante, Pelé dejó entrever que Brasil cuenta con un gran equipo y aseguró que la selección de su país será protagonista en Sudáfrica 2010.









"Creo que Brasil tiene un buen equipo, con una gran nómina. Dunga ha tenido buenas experiencias este año y unos buenos resultados. No dudo que Brasil está muy bien y será protagonista en el Mundial", indicó.









Con relación a Argentina, el tradicional rival de Brasil en la región, Pelé manifestó que "es una selección que tiene grandes jugadores. Es un equipo con garra, tiene experiencia disputando los mundiales y también será favorita".









Con respecto a si el atentado contra el autobús de la Selección de Togo pone en riesgo el Mundial de Sudáfrica, indicó que esa acción violenta "preocupa mucho" a la FIFA, pero advirtió que la mayor preocupación es la salud de Nelson Mandela, presidente sudafricano.









"La gran preocupación de la Fifa es si pasa algo con Mandela en los próximos meses", pues el dirigente sudafricano "tiene el control de todo y el respaldo de todos, pero si su debilitado estado de salud empeora, sería algo difícil de controlar".









"A parte de eso, todos estamos esperando que pueda ser un Mundial decente y que pueda terminar sin problemas", puntualizó. EFE