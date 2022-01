Perea: Queremos volver a ser la Colombia de Asprilla y Valderrama

El colombiano Luis Amaranto Perea, defensa del Atlético de Madrid, afronta una nueva etapa con la selección de su país, bajo la dirección del entrenador Jorge Luis Pinto, con el objetivo "principal" de regresar a un Mundial, previo paso por la "importante" Copa América 2007.

En una entrevista con la Agencia EFE en la localidad madrileña de Majadahonda, donde entrena el Atlético de Madrid, el zaguero destaca que el nuevo seleccionador ha hecho "méritos" para dirigir al equipo nacional y advierte de que los jugadores deben "aportar más", porque sino es "muy difícil" que el técnico saque todo el rendimiento.

Perea reclama que los jugadores estén "más comprometidos" en la selección para recuperar aquella gran Colombia con futbolistas como el delantero Asprilla, el centrocampista Valderrama o el portero Higuita, que "marcaron una pauta" y dejaron su "nombre" en su país.

En el Atlético de Madrid, el defensa se "enorgullece" de haber podido jugar "casi siempre" en sus tres temporadas en la Liga española, destaca el carácter "ganador" del entrenador mexicano Javier Aguirre y habla sobre su suplencia en los últimos partidos: "Quizás me he equivocado y he dado pie a ser suplente".

Pregunta: Hablemos de la selección colombiana. Comienza ahora una nueva etapa con Jorge Luis Pinto como entrenador.

Respuesta: Se inicia un nuevo proceso, quizás con muchos jugadores nuevos, con muchos futbolistas jóvenes y, a lo mejor, con otra identidad de juego, porque yo nunca he estado con Pinto, pero si está a cargo de la selección es porque ha hecho méritos. Estuvo con Costa Rica y lo hizo bastante bien y acaba de ser campeón en Colombia. Eso habla muy bien de él. Después, los que estén o los que estemos debemos aportar más porque está claro que la producción deportiva no fue lo mejor. Y, si los jugadores no están bien, es muy difícil que un entrenador, por muy bueno que sea, pueda sacar el rendimiento de ellos. Sobre todo nosotros, la parte de los jugadores, hay que estar más comprometidos, estar mejor en cuanto a rendimiento y que Colombia vuelva a ser la Colombia que fue en algunos momentos, con Asprilla, Valderrama o Higuita, toda esa serie de jugadores que, de alguna manera, marcaron una pauta y dejaron el nombre en nuestro país, porque es lo único que la gente recuerda. Después no conocen a ningún otro colombiano que haya hecho algo importante por nuestra selección.

P: ¿Volver al Mundial es el principal reto de esta nueva etapa?

R: Ese es el principal, pero se está trabajando paso a paso. Primero viene la Copa América, que es importante para nosotros hacer un buen campeonato, porque seguramente van a salir jugadores jóvenes, con una proyección muy importante y que necesitan ir acumulando este tipo de torneos internacionales. Después, el objetivo principal y por el que estamos apostando es que la selección vuelva a estar otra vez en un Mundial, la máxima competición futbolística.

P: ¿Ha hablado ya con el seleccionador?

R: No he tenido ningún tipo de contacto con él. Simplemente esperar que cuando tenga la posibilidad, hablemos. De mi parte creo que siempre va a encontrar a la persona que intentará brindar lo mejor. Espero que él pueda aprovechar lo que nosotros le podamos ofrecer y que nosotros podamos interpretar bastante rápido y bastante bien todo lo que él quiere. Es lo único que quiere la gente y todo el pueblo colombiano.

P: No ha estado en la última convocatoria ante Uruguay, en la que no había ningún futbolista que jugaba en Europa.

R: Me ha parecido un poco curioso esto, porque pensé que, en su primera convocatoria, quería tener más o menos un poco la base de la selección, lo que él pensaba que podría llevar el peso, pero ha decidido quizás darle oportunidad a jugadores jóvenes por mirar otra serie de cosas. Y eso siempre es respetable. Creo que el que esté bien va a ir a la selección, independientemente de dónde juegue o cómo se llame. Y él es una persona muy capaz, que seguro que va a saber elegir los jugadores que estén en la selección.

P: ¿Qué balance personal hace de sus tres años en el Atlético?

R: Es bastante bueno, porque sobre todo quizás los colombianos aún no terminamos de convencer en las grandes Ligas. El hecho de que lleve tres años y jugando casi siempre me enorgullece. Después ha sido mi esfuerzo y mis cosas, pero siempre he dicho que el balance, más allá después de los resultados y de los objetivos, en lo personal siempre me he sentido bastante cómodo, aunque siempre aspirando a más, pero no me puedo quejar.

P: Ya se han disputado 21 jornadas de Liga en España ¿Qué balance hace de su equipo?

R: Muy bueno, mirando sobre todo desde la parte objetiva. El equipo hacía muchísimo tiempo que no estaba por esa parte de la clasificación y, después de seis meses, con nuevo entrenador y con mucha gente nueva que ha llegado, tiene un mérito importante que el equipo haya vuelto a estar por lo menos en zona de Europa.

P: ¿Qué tal con Javier Aguirre? ¿Qué ha transmitido al grupo?

R: Sobre todo quiere ir construyendo una familia. Yo creo que el vestuario hoy por hoy nunca ha estado mal, pero hoy está bastante mejor. Y esto, para empezar, es importante. Después es un entrenador muy exigente, quiere que todos sus trabajos salgan a la perfección y es un ganador. Quizás, por momentos, el equipo no ha podido mostrar la idea o la identidad de juego que él quiere, pero hay que tener en cuenta también que es poco tiempo para entrar a evaluar esto. Y, sobre todo, en la Liga yo valoraría más la parte de los puntos que el buen juego. Soy de los que piensa que cuando ganas puntos es más fácil que el juego mejore, así que ahora viene una cantidad de partidos muy difíciles e interesa sobre todo sacar puntos y después ganar confianza.

P: El equipo, de las 21 jornadas disputadas, ha estado quince en Europa ¿A qué puede aspirar el Atlético, a la UEFA, a la Liga de Campeones o incluso a algo más?

R: Es un campeonato muy difícil. Aquí ganas dos partidos y te vas arriba; pierdes dos y te descuelgas un poco. La meta nuestra es estar en Europa. Dependiendo de las posibilidades que nos vayan llevando el ritmo de juego, apostaremos por una o por otra. Lo más importante es, sobre todo, que el equipo vuelva a Europa.

P: Lleva tres temporadas en el Atlético ¿Cree que esta campaña es la que está más cerca de entrar en Europa al final de la Liga?

R: Creo que sí. Se han fichado muy buenos jugadores, un gran entrenador y eso por momentos se ha notado. El equipo ha hecho muchísimas cosas buenas. Y entre ellas ganarle a rivales grandes. Hemos hecho buenos partidos con los equipos grandes de esta Liga y eso nos podría dar una plaza en Europa. De momento, nosotros así lo vemos, pero después es lo que tiene esta Liga, que si te confías un poco terminas estando, tras ser cuarto o quinto, en la mitad de la tabla. Somos conscientes de eso y el entrenador también. No puede haber ningún tipo de confianza, porque quien se duerma un poco empezará a perder.

P: El próximo domingo llega el Athletic de Bilbao al Vicente Calderón ¿Cómo afrontan ese partido?

R: Es muy complicado, como todo los partidos en el Calderón. Quizás, en nuestro estadio, los equipos se meten atrás y saben que nos desesperamos y después damos un poco de espacios al rival, pero debemos de intentar cambiarlo, estar convencidos de que estamos en casa y de que tenemos que sacar la máxima cantidad de puntos aquí. Hoy, en la Liga no se puede decir qué partido vas a ver. A nosotros, ahora, lo que más nos interesa es ganar puntos, estar ahí arriba y después, con los enfrentamientos directos, ir quitándoles y descolgándonos un poco en la parte de arriba. Pero es muy complicado. Lo que sí está claro es que el equipo tiene que intentar ganar y después que nosotros mismos ganemos en confianza, porque han sido dos partidos difíciles. No podemos aguantar un traspiés más. Sobre todo por cómo está la Liga, porque vienen los de abajo respirándote un poco al cuello y cuando te descuidas un poco te vas para abajo.

P: A nivel personal, en los últimos dos encuentros ha sido suplente ¿Como lleva esta situación?

R: Eso es nuevo para mí en el Atlético, porque también lo fui muchos partidos en Argentina, pero el caso era diferente, porque, cuando yo llegue a Boca, era el mismo equipo que estaba. Después, poco a poco, fui jugando, yo diría que los partidos más importantes, los encuentros de Copa. Esto es nuevo para mí, pero lo llevo bien, porque a lo mejor yo me he equivocado y he dado pie para que de pronto ahora esté de suplente. De todas maneras, soy yo el único que puede remediar esa situación con mi trabajo, mejorando lo que el técnico quiere que mejore. No tengo ningún problema por estar ahora en el banquillo.

P: Ha llegado el brasileño Fabiano Eller en el mercado de invierno. Ahora hay más competencia en su puesto ¿Cómo asumen esto los defensas del Atlético?