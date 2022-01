Piden a Chávez propiciar un "intercambio humanitario" en Colombia

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha sido requerido para que propicie un "intercambio humanitario" de personas secuestradas por las FARC y guerrilleros presos, aseguraron versiones periodísticas en Caracas.

El requerimiento fue efectuado por el ex ministro colombiano Alvaro Leiva, a través de Luis Fernando Rosas Londoño, quien viajó a Caracas expresamente para el efecto en fecha no determinada, según el diario caraqueño El Universal, sobre lo cual no existe aún una versión oficial.