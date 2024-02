Piloto del Discovery en la W

Casi un mes después de regresar a la Tierra, en un extenso reportaje concedido a la W, el experimentado piloto estadounidense de madre colombiana, George Zamka relató su experiencia de permanecer 16 días en el Espacio abordo de la misión del transbordador Discovery.

De acuerdo con la hoja de vida de la Nasa, el coronel Zamka, nació en 1962 en Jersey City, New Jersey y vivió un año en la ciudad de Medellín durante su adolescencia.

"Mi madre es colombiana y su familia de Bogotá. Mi abuelo era el alcalde de Zipaquirá y cuando tenía cinco años que fue la primer vez que fui a Colombia recuerdo que me llevaron a paseos montado sobre una burra, alimentando gallinas. (...), mi tío Luis Pérez era piloto de carga y de aviones de pocos pasajeros. Me gustaba ver controlar esas máquinas y también era un tipo muy chistoso, entonces me incline por eso".