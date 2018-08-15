Polémica por trino de nuevo viceministro del Interior contra Gustavo Petro

Fuertes críticas en redes sociales ha provocado un trino que publicó el pasado 26 de junio el hoy viceministro del Interior para Asuntos Políticos, Juan Manuel Daza, en el que critica al senador Gustavo Petro.

En el trino, Daza publica "Qué tal, ahora Petro, que sí es asesino, que sí es un delincuente, sale a despotricar de quienes han defendido la democracia, de quienes siempre han respetado la ley. Gracias a Dios no ganó, nos hubieran esperado años de odios, de resentimientos. #PetroSiembraOdio".

La publicación fue recordada por el mismo Petro, quien en su cuenta de Twitter cuestionó: "Sr. Juan Manuel Daza, yo nunca he asesinado a nadie ni soy un delincuente. Me rebelé contra un Estado injusto y dictatorial como el del Frente Nacional y su Estado de Sitio. Usted me calumnia y debe corregir de inmediato su información pública".

Hasta el momento el Viceministro no ha hecho comentarios sobre su publicación.