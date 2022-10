Polo no pudo tumbar curul a senador Luis Carlos Avellaneda

El Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada por el Polo Democrático que pretendía que le fuera entregada la curul que ocupa actualmente el senador Luis Carlos Avellaneda.



Según la corriente política, al ser excluido como afiliado al Polo Democrático Alternativo, se debería entregar la curul al partido político. Sin embargo, el congresista sostuvo que no ha renunciado a su curul, la cual logró mediante los votos que fueron depositados a su favor.



Con ponencia del magistrado Gustavo Gómez, la sección segunda, señaló que “el desconocimiento del régimen de bancada solo genera sanciones disciplinarias al interior de las mismas colectividades, las cuales pueden incluir la pérdida del derecho de voto del congresista por el resto del periodo para el cual fue elegido”.



La sala explica que el juez no puede crear sanciones para reprimir ciertas conductas cuando la normatividad legal no las contempla.



Autor: Carlos Gómez Carrero.