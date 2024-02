Posiciones encontradas por propuesta de Petro frente al consumo de drogas

El exalcalde Antanas Mockus dijo que apoya la iniciativa porque busca que el drogadicto de acerque para ser “atendido” y “entendido”. Para el concejal Juan Carlos Flórez no es más sino una “cortina de humo” porque no existen estudios sobre el tema. El secretario privado aseguró que es para reducir el índice de inseguridad.



Mockus, dijo en La W que la propuesta de crear centros de consumo contralado de drogas para adicto debe “cuidarse” de no “generar estigmas” sobre los barrios o zonas en los que se ubicarían.



Mockus afirmó que esos centros se deben hacer con que se “deteriore la zona”, por eso propuso realizarlos con cierta “discreción”. Afirmó que este sería el fenómeno en el que la sociedad diga: “Estoy de acuerdo con que se haga pero no cerca a mi casa”.



El exalcalde recordó que en 2003 se realizó en Bogotá un plan piloto similar al que propone Petro. Indicó que el centro lo administraba una pastoral en donde se trataba al adicto como un enfermo, se le acompañaba y no se le daba un trato de delincuente.



“En las encuestas de cultura ciudadana hemos descubierto que la gente rechaza más al drogadicto que el narcotraficante. Eso es injusto cuando se analizan responsabilidades”, señaló.



Dijo que ese serían los espacios donde el drogadicto se podría acercar para ser “atendido” y “entendido”. De igual forma, reconoció que despertar en el drogadicto el deseo de abandonar la droga puede llevar meses y “eso cuesta”.



Por su parte, el secretario privado de la Alcaldía, Jorge Rojas, explicó que la propuesta está encaminada a atender a la población que no tiene la posibilidad de acceder a centros especializados, además de reducir los índices de homicidio y criminalidad.



Rojas dijo que en el marco de políticas de seguridad el alcalde Petro ha advertido que el problema del micro tráfico y el consumo están disparando los niveles de hurtos y acciones criminales alrededor del consumo de drogas en algunos sectores de la capital colombiana.



“Ha sugerido que se abra una discusión con el gobierno alrededor de establecer unos centros pilotos de consumo controlado en el marco de un proceso que incluye atención psicológica, suministro de droga que calme la ansiedad y en caso de suministro de drogas psicoactivas cuando se requieran por petición médica”, señaló.



El secretario que se debe generar una política integral que incluya el tratamiento como problema de salud pública “que debe ser una responsabilidad del Estado, pero que incluya el problema del micro tráfico y la criminalidad que rodea las acciones alrededor del tráfico de drogas en algunos sectores de la ciudad”.



Para el concejal Juan Carlos Flórez la propuesta es una “cortina de humo” porque no hay estudios sobre el tema y aseguró que el micro tráfico genera ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes.



“Aquí el Alcalde toma elementos descontextualizados”, sostuvo el Concejal, quien aseguró que en muchos barrios de Bogotá existen las llamadas “ollas”, las cuales requieren son “acciones policiales”.



Además, le pidió Petro “aterrizar” porque sigue en las “nubes”.



Finalmente, el director de la fundación Nuevos Rumbos, Augusto Pérez Gómez, dijo que el Alcalde cree que la roba celulares para comprar droga y “está equivocado”.



Aseguró que hay estudios que indican que hay una alta relación entre consumo y delincuencia, pero que es un círculo y aclaró que la gente no roba para comprar droga.



Indicó que la propuesta tal y como la está proponiendo Petro sería “desperdiciar recursos públicos”.