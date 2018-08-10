Presidente da plazo a la Fuerza Pública para mostrar resultados contra el crimen en Tumaco. Foto: Colprensa( Thot )

Al anunciar la incautación de una caleta con 100 explosivos de alias Guacho, Duque también afirmó que se adquirieron compromisos en materia social con esta comunidad.

Por ejemplo, explicó que para diciembre del 2019 se espera la entrada en operación de un centro mixto de acopio y plaza de ventas que de alternativas productivas a los campesinos de la región.

Igualmente, se habilitarán los mercados de emprendedores cívicos para que pequeños productores hagan negocios con grandes compradores y se espera que en año y medio funcione un centro de acopio pesquero en la región.

Agregó que con Ecopetrol se comprometieron en una inversión de más de $10 mil millones para atención en educación y primera infancia.

Por último, se habló con la Alcaldía para una inversión conjunta relacionada con la ampliación carcelaria en la región.

El Presidente indicó que "la labor del Estado es combinar la seguridad con la inversión social. Eso nos permite a nosotros dar resultados, hoy vinimos a poner el pecho, a darle cariño a esta comunidad y a decir que estamos implementando estas medidas en beneficio de una de las regiones más queridas de Colombia, pero también más sufridas por cuenta de la violencia".