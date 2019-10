Presidente de Millonarios habla de las implicaciones que tiene un paro de jugadores

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló en diálogo con La W sobre las implicaciones que tiene un paro de jugadores y aseguró que desde Millonarios no hay ningún reclamo por parte de los jugadores y que cree no se trata de un tema laboral, sino de otro orden.

“Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero se trata de un tema de terceros que supuestamente están haciendo las cosas mal, lo que para mí está pasando, es que se está utilizando el nombre de los jugadores para buscar un tema político” aseguró.

También señaló que “Si llegara a existir una huelga general por algo a lo que Millonarios no se le ha consultado, afectaría económicamente y la institucionalidad del club eso es algo que no está bien, los reclamos de terceros no pueden afectar a otros”.

De igual forma, dijo que “hemos llevado temas como el descanso de los jugadores para que se parezca al de otros países, que están un poco más avanzados en términos de fútbol, pero un club no puede decidir por todos, los jugadores pueden tener iniciativa y hablarlo con sus clubes directamente”.

De otro lado, habló de la corrupción que se podría presentar y Camacho aseguró que “estos equipos no están haciendo patrañas para beneficiar a los jugadores o para beneficiarse a sí mismos, los jugadores son más serios y no son tramposos, los clubes tampoco se prestan para esas cosas”.

Por ahora, la Dimayor, no confirmó su asistencia a la nueva reunión citada para el 1 de noviembre con las asociaciones, lo que no deja claro el panorama de los diálogos para evitar que los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano se vayan a paro.

